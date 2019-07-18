Росатом реализует соцпрограмму в Камбарке, где появится объект по утилизации отходов

ИЖЕВСК, 18 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" будет реализовывать программу по социальному и экономическому развитию в удмуртском городе Камбарка, где появится объект по утилизации и обработке отходов I и II классов опасности, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель гендиректора по развитию компании "РосРАО" (дочерняя компания "Росатома") Максим Корольков.

"У нас состоялось заседание общественного совета "Росатома", которое было посвящено обсуждению вопросов создания инфраструктуры [по переработке отходов] I и II классов опасности. И по результатам общественного совета было принято решение распространить на территории района программу "Росатома" по социальному и экономическому развитию", - рассказал Корольков.

По его словам, подход будет отличаться от того, который был реализован, когда в Камбарке действовал объект по уничтожению химического оружия.

"На территории района могут появляться школы "Росатома", это всевозможные меры поддержки талантливых детей, спортсменов, это повышение квалификации учителей, включение их в программы "Росатома", образовательные программы, это точечные гранты для талантливых ученых, объявление конкурсов, а также благотворительные программы, которые требуют индивидуального подхода в зависимости от особенностей региона", - сказал Корольков.

Ранее сообщалось, что комплексы по обработке и утилизации опасных отходов I и II классов до 2023 года планируют создать путем перепрофилирования объектов по ликвидации химоружия в Удмуртской Республике, Саратовской, Курганской и Кировской областях. Это должно позволить значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Работа по проектированию объектов должна начаться в 2019 году. Согласно постановлению правительства РФ, госзаказчиком является госкорпорация "Росатом", а застройщиком - госпредприятие "РосРАО". Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов направят 17,2 млрд рублей.