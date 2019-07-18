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В ЛДПР выступили за полный запрет использования пальмового масла в России

Законопроект о повышении НДС на этот продукт рассмотрит Госдума

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ЛДПР настаивает на запрете использования пальмового масла в пищевой промышленности, сообщил в четверг замруководителя думских либерал-демократов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы в ЛДПР вообще противники пальмового масла. Мы считаем, что это вредный продукт, который наносит ущерб здоровью наших граждан: он влияет на рост онкологических заболеваний, влияет напрямую на репродуктивные функции организма", - заявил Нилов журналистам.

"Предлагаем рассмотреть опыт других стран, где это пальмовое масло в той же кондитерке не используется. У нас же это используется для того, чтобы удешевить производство, но это все бьет по здоровью граждан", - заключил он.

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% с действующих льготных 10% будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг, сообщил накануне спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам совещания, которое провел с депутатами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМедведев, Дмитрий АнатольевичНилов, Ярослав ЕвгеньевичЛДПР
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