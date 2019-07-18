Госслужащие Ставрополья до 2024 года на 90% перейдут на отечественный софт

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Госслужащие Ставропольского края будут на 90% пользоваться отечественным программным обеспечением к 2024 году. Переход на новые программы проводится в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ", чтобы защитить персональные данные жителей региона, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"К 2024 году количество импортного софта, используемого для работы в органах исполнительной власти, составит не более 10%. Эти меры нужны для защиты персональных данных жителей края", - отметили в пресс-службе.

"Государству необходимо защитить такой канал связи как рабочее место госслужащего, потому что через него происходит обработка личных данных граждан. Мы сформировали типовое автоматизированное место муниципального госслужащего, которое [полностью] состоит из российских информационных сервисов. В рамках регионального проекта "Информационная безопасность" мы должны перевести на отечественное программное обеспечение 1 тыс. 785 рабочих мест государственных служащих в краевых органах исполнительной власти", - приводятся в сообщении пресс-службы слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Хоценко.

Ведомство отмечает, что в рамках устранения "цифрового неравенства" ведется активная работа по подключению населенных пунктов края к сети интернет. До 2024 года доступом к высокоскоростному соединению будут оснащены все медицинские учреждения, школы, пункты полиции. На сегодняшний день к сети интернет были подключены практически все населенные пункты края с населением от 250 до 500 человек. Работа по подключению населенных пунктов от 100 до 250 человек еще ведется.

"В будущем все органы исполнительной власти Ставропольского края обзаведутся единым сайтом. Такой портал будет более удобен для общения с жителями", - сказано в пресс-релизе.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.