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Власти Поморья призвали предприятия региона своевременно проводить модернизацию

По словам главы региона, это позволит компаниям участвовать в государственных программах

ТАСС, 18 июля. Своевременная модернизация предприятий Архангельской области позволит им эффективно участвовать в государственных программах, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Игорь Орлов после встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Своевременная модернизация производственных мощностей предприятий позволит им эффективно участвовать в государственных проектах. Это очень важная задача для региона. Нас прежде всего интересует вопрос загрузки наших предприятий, а также сохранения и создания рабочих мест", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что в области расположены крупнейшие судостроительные предприятия Объединенной судостроительной корпорации - "Севмаш" и центр судоремонта "Звездочка", которые планируют участвовать в перспективных проектах по освоению арктического шельфа, в том числе в разработке шельфового месторождения природного газа "Каменномысское-море" в Обской губе.

По словам Орлова, глава Минпромторга сообщил, что готов в дальнейшем оказывать необходимую поддержку предприятиям области.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОрлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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