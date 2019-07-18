В Нацбанке Украины заявили, что пока не теряют надежды получить кредиты от МВФ

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает, что Международный валютный фонд (МВФ) в текущем году возобновит кредитование страны. Об этом заявил в четверг на брифинге замглавы регулятора Дмитрий Сологуб.

"Это, скорее всего, будет новая программа с МВФ, надеемся, что в этом году она начнется. И Украина получит, насколько я помню, $2 млрд. Мы ожидаем также по $2 млрд в следующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", - сказал он.

Сологуб заявил, что базовые макропрогнозы регулятора исходят из ожидания того, что МВФ предоставит Киеву в конце этого года транш на $2 млрд. "Это экспертная оценка. Если это будет чуть раньше или позже, это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов", - пояснил он.

Замглавы НБУ подчеркнул, что Киев заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с фондом, поскольку это не только кредиты организации и пополнение резервов страны, это будет способствовать уменьшению доходности по украинскому долгу, повышению интереса прямых иностранных инвесторов, а также финансированию со стороны "других официальных доноров".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев заинтересован в сотрудничестве с МВФ, в частности, в подготовке новой программы в июле, чтобы исключить дефолт. Страна готова присоединиться к новой программе сотрудничества с МВФ после формирования нового правительства, отмечал он.

Официальный представитель МВФ Джерри Райс ранее сказал, что фонд готов к дальнейшим шагам в переговорах с Украиной о сотрудничестве после проведения парламентских выборов в стране, которые запланированы на 21 июля. Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.