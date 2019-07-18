Госдума приняла во II чтении законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на поддержку виноделия в РФ и разграничивающий регулирование производства вина от производства прочей алкогольной продукции. Документ инициировала группа депутатов от "Единой России".

Законопроект определяет виноградарство и виноделие как виды предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству, и предусматривает передачу Минсельхозу полномочий по контролю над процессом производства вин от Росалкогольрегулирования.

В документе также прописано, что государственная поддержка будет оказываться виноградарским хозяйствам, винодельческим хозяйствам, осуществляющим производство и (или) экспорт произведенной из собственного винограда винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, субъектам научной (научно-исследовательской) и инновационной деятельности.

Кроме того, в законопроекте предлагается закрепить такие направления господдержки в сфере виноградарства и виноделия, как обеспечение закладки виноградников и ухода за ними, развитие питомниководческой базы для производства посадочного материала винограда, осуществление научных исследований и инновационной деятельности в области виноградарства и виноделия, продвижение на иностранные рынки винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения, а также создание благоприятных условий для винодельческих хозяйств, осуществляющих экспорт произведенной из собственного винограда винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения.

Вместе с тем законопроект устанавливает требования к ведению реестра виноградных насаждений, инвентаризации виноградников и декларированию урожая винограда, собранного для производства винодельческой продукции, а также производства винодельческой продукции с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предусматривается, что действие законопроекта не будет распространяться на деятельность граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и садоводство в целях выращивания винограда только для личного потребления, не для сбыта. Также уточняются определения понятий "виноградарство", "виноград", "виноградник", "виноградарское хозяйство" и другие.

Устанавливаются полномочия органов госвласти РФ, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления в области развития виноградарства и виноделия, а также полномочий саморегулируемых организаций виноградарей и виноделов. Определяется порядок выдачи свидетельства для упрощенного получения лицензии на производство, хранение и поставки произведенного вина, столового и ликерного вина, классического шампанского, игристого вина (шампанского), игристого жемчужного вина.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "главная цель этого закона - поддержать отечественных виноградарей и виноделов, повысить их конкурентоспособность, законопроект расширяет меры господдержки виноградарства и виноделия".

"Мы формируем единый подход к правовому регулированию оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устраняем правовые пробелы в законодательстве, - сказал Володин. - В ряде российских регионов виноградарство является одной из важных отраслей экономики - в Крыму, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской области. Сегодня в российском виноделии занято более 86 тыс. человек, а каждый гектар дает в бюджеты и внебюджетные фонды более 12 млн рублей в год".

Председатель Госдумы отметил, что "в ходе подготовки ко второму чтению законопроект прошел всестороннее обсуждение с виноградарями и виноделами, и их предложения были учтены при его доработке".