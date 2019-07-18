Healthy food приостановила производство еды для вендинговых автоматов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичная сеть вендинговых автоматов Healthy food приостановила производство еды, ведется проверка качества. Об этом говорится в письме Healthy food (есть в распоряжении ТАСС), разосланном компаниям, в офисе которых в Москве установлен автомат Healthy food.

"Вчера вечером принято решение о приостановке производства и проверке качества поставляемого сырья. Проверка осуществляется, в том числе, в независимых лабораториях, что позволит исключить поставку подобного сырья в будущем. Информируем вас о том, что поставка блюд будет приостановлена до конца текущей недели", - говорится в письме. Отмечается, что в процессе проверки выявлен факт поставки сырья, не соответствующего требованиям санитарной безопасности.

По данным на 18 июля, число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food достигло 65 человек, из них 17 остаются в больнице. О массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов стало известно 16 июля. Изъято около 3 тонн продукции. На производстве компании сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду, на некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.