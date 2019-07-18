"Россети Сибирь" направили в 2019 году на треть больше средств в развитие энергетики Алтая

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инвестиции, которые "Россети Сибирь" направили в развитие электрохозяйства в Республике Алтай, составят 600 млн рублей - это на треть больше, чем в 2018 году, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Компания направила на развитие электросетевого хозяйства региона в 2019 году более 600 млн рублей - в прошлом году эта сумма составляла 400 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы правительства компания "Россети Сибирь" - один из основных поставщиков электроэнергии в Республике Алтай, компания вкладывает значительные инвестиции в развитие сетей региона. Идет технологическое присоединение физических и юридических лиц - за первые шесть месяцев 2019 года присоединено 426 заявителей. За 2019 год уже реконструированы три линии 10 Кв на общую сумму 41,28 млн рублей.

Продолжается реализация пилотного проекта "Цифровой район электрических сетей (РЭС)", в этом году будет приобретено дополнительное оборудование - реклоузеры, которые позволят локализовать нарушение на участке без отключения всего энергообъекта. Проект в Майминском районе реализуют с прошлого года - цифровое оборудование позволило снизить количество аварийных отключений в 2,5 раза - до 22. В этом году направлено около 100 млн рублей на приобретение интеллектуальных приборов учета, чтобы сократить потери и повысить эффективность

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в четверг врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин провел рабочую встречу с гендиректором компании "Россети Сибирь" Павлом Акилиным - стороны намерены вести совместную работу по поиску возможных вариантов снижения тарифов в регионе. Тарифы на электроэнергию в Республике Алтай одни из самых высоких по стране.