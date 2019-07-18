Комитет Госдумы поддержал освобождение от НДС ввоза в РФ гражданских воздушных судов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от НДС ввоза на территорию России воздушных судов, подлежащих регистрации в Российском открытом реестре судов. Документ был инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 24 июля.

К доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов. Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.

Законопроект послужит развитию гражданской авиации и не принесет бюджету выпадающих доходов, отметил замглавы Минфина Илья Трунин.