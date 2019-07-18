Акимов: исключений для цифровых компаний в антимонопольной политике не будет

СКОЛКОВО, 18 июля. /ТАСС/. Никаких послаблений для цифровых компаний в антимонопольном законодательстве не предусмотрено и не будет сделано, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, комментируя вопрос о возможном появлении монополии после приобретения "Яндекс.Такси" активов ГК "Везет".

"Станет монополистом - столкнется с антимонопольным регулированием. Еще раз хочу сказать - никаких исключений для цифровых компаний-агрегаторов с точки зрения регулирования не будет, мы внимательно за этим смотрим. Если мы это обсудим с руководителем Федеральной антимонопольной службы, если будут здесь какие-то основания - никто ни для кого никаких исключений делать не будет. Это совершенно понятно, потому что мы всегда на стороне потребителя", - сказал Акимов.