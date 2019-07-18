Власти Петербурга впервые провели торги по аренде имущества онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга впервые провели онлайн-торги по аренде городского имущества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городского комитета по имущественным отношениям.

"Аукционы прошли на электронной торговой площадке АО "Российский аукционный дом" (РАД). Это были первые в истории Санкт-Петербурга электронные торги на право аренды в отношении городских объектов нежилого фонда. По результатам первых онлайн-торгов по аренде в двух городских помещениях в центре города заработают хостелы. В остальных разыгранных объектах разместятся офисные и торговые объекты", - сказано в сообщении.

Общий бюджетный эффект прошедших торгов, как ожидается, составит 69,6 млн рублей за все время действия договоров. Следующие торги по аренде состоятся 25 июля 2019 года.

Как ранее сообщал ТАСС председатель комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга Валерий Калугин, доходы от использования и реализации городского имущества в 2019 году ожидаются на уровне 27,6 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил 21,4 млрд рублей.