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Минфин: законопроект о налоговом вычете за спортивные занятия находится в финальной стадии

В ведомстве уточнили, что документ готовится к внесению в правительство

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин РФ в скором времени может внести в правительство законопроект о налоговом вычете по расходам граждан на физкультурно-оздоровительные услуги, документ находится в финальной стадии, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Есть небольшие разногласия с Министерством спорта, но он [законопроект] уже в финальной стадии, готовится к внесению в правительство, - сказал Сазанов. - Он в высокой стадии готовности, нужно просто протокол разногласий подписать и вносить".

В январе сообщалось о том, что Минфин разрабатывает проект закона о налоговом вычете гражданам по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые можно будет получить социальный налоговый вычет, определит Минспорт.

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