Путин в Магнитогорске примет участие в открытии фабрики и встретится с и.о. губернатора

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу посетит Магнитогорск, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию агломерационной фабрики №5 - нового подразделения горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Как сообщает пресс-служба Кремля, сюда он прибудет из Братска, где утром проверит, как ведутся работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент ознакомится с работой фабрики, побеседует с работниками комбината и проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

В ноябре 2018 года Путин проводил рабочую встречу с главой Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым, который пригласил главу государства посетить ММК в 2019 году, когда предприятие будет отмечать 90-летие.

Новая аглофабрика

Новая агрофабрика, построенная с применением наилучших доступных технологий (НДТ), должна заменить устаревшую аглофабрику №4, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Так, выбросы пыли от аглоцеха в атмосферу сократятся в два раза, диоксидов серы - в четыре раза. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения и в 16 раз - выбросы бензапирена.

Фабрика рассчитана на производство до 5,5 млн тонн высококачественного агромерата (для доменного производства) в год. Это сырье с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность и снизить расход кокса, заметно снизить затраты на выплавку одной тонны чугуна.

Строительство было начато в конце 2016 года, первая очередь аглофабрики введена в строй в апреле этого года, инвестиции в проект - около 30 млрд рублей. Создание новой аглофабрики является частью масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой компания осуществляет кардинальное обновление первого передела.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.