Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Прибыль американской компании Microsoft по итогам четвертого квартала 2019 финансового года, который закончился для нее 30 июня, превысила ожидания аналитиков почти на $4 млрд. Такие данные содержатся в квартальной отчетности компании, распространенной в четверг.

Так, согласно опубликованной информации, продажи Microsoft выросли на 12%, в результате чего были привлечены $33,7 млрд, из которых чистая прибыль составила $13,2 млрд. Как уточняет газета The New York Times, эксперты ожидали, что компании удастся в четвертом квартале заработать $32,8 млрд с чистой прибылью $9,4 млрд. К настоящему моменту капитализация компании составляет более $1 трлн.

Газета отмечает, что одним из главных двигателей развития для Microsoft стала популяризация разнообразных облачных сервисов. Так, к примеру, число пользователей облачного сервиса Miscrosoft для обработки данных Azure Stack выросло за последний год на 68%. Это поспособствовало привлечению порядка $13 млрд в годовом исчислении.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).