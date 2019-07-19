"Ведомости": правила получения электронных подписей для юрлиц планируют ужесточить

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Закрепленные в российском законодательстве правила получения квалифицированных электронных подписей для юридических лиц планируют ужесточить. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "Об электронной подписи", рассказал газете "Ведомости" председатель комитета Анатолий Аксаков.

Согласно предлагаемым поправкам, квалифицированные электронные подписи юрлицам сможет выдавать только удостоверяющий центр ФНС (Федеральная налоговая служба), а кредитным организациям - удостоверяющий центр Банка России. При этом коммерческие удостоверяющие центры должны будут иметь капитал не менее 1 млрд рублей или не менее 500 млн рублей плюс филиалы минимум в трех четвертях регионов РФ.

Как пишут "Ведомости", власти давно хотят изменить правила выдачи квалифицированной электронной подписи из-за большого количества нарушений. Так, ФНС с начала 2018 года по II квартал 2019 года зафиксировала 43,3 тыс. случаев неправомерного использования таких подписей. По данным службы, чаще всего нарушения связаны с выдачей квалифицированной электронной подписи по фиктивным документам и использованием ее для регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Как отмечают в ФНС, с начала 2018 года по I квартал 2019 года были выявлены 3674 декларации с использованием подписей, полученные на третьих лиц без их ведома или по поддельным документам, фиктивный оборот по ним - 88 млрд рублей.