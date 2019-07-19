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Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов назначен статс-секретарем ведомства

Ранее эту должность занимал Олег Фомичев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Замглавы Минэкономразвития РФ Савва Шипов назначен на должность статс-секретаря - заместителя министра экономического развития РФ. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, размещенном на сайте правительства.

Ранее эту должность в министерстве с 2012 года по 2018 год занимал Олег Фомичев. Он проработал в Минэкономразвития России 15 лет и покинул свой пост в августе прошлого года.

Шипов пришел в Минэкономразвития в 2009 году и до 2011 года занимал должность директора департамента государственного регулирования в экономике. С 2011-го по 2016 год работал руководителем Федеральной службы по аккредитации. А с июня 2016 года занял должность заместителя министра экономического развития РФ.

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