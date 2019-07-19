Акции "Норникеля" на Мосбирже обновили исторический максимум

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Норникеля" на Московской бирже подорожали на 2,13% и достигли 15084 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

В результате стоимость акций компании обновила исторический максимум.

Предыдущего максимума в 14868 рублей акции "Норникеля" достигли 19 июня, подешевев после этого на фоне отсечки по дивидендам.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Основные акционеры компании - "Интеррос" Владимира Потанина, а также производитель алюминия "Русал".