Мурманская область откажется от дорогого мазута при поддержке "Газпрома" и "Новатэка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены отказаться от большей части используемого в теплоэнергетике дорогого мазута за счет совместных с "Газпромом" и "Новатэком" проектов по газификации региона. Как сообщил ТАСС в пятницу в Санкт-Петерурге, где проходит заседание Совета безопасности, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, план мероприятий по снижению мазутной зависимости региона рассчитан на ближайшие пять лет.

Как ранее сообщали власти региона, сейчас 80% топлива, используемого для производства теплоэнергии, составляет мазут. В прошлом году его цена выросла более чем в полтора раза, что потребовало от бюджета региона выделить за два года дополнительно 18 млрд рублей на компенсацию расходов теплопроизводителей.

"Наша задача в ближайшие пять лет системно минимизировать объем мазута, который используется для производства тепла. И здесь мы работаем с "Газпромом", "Новатэком", - сказал Чибис.

Он отметил, что уже подготовлен план ухода региона от мазутозависимости, который вице-премьер Дмитрий Козак поручил властям региона направить в правительство РФ.

Кроме перехода на газ, масштабную перевалку которого в Мурманской области планирует вести "Новатэк", власти региона рассматривают возможность частичного использования для производства тепла также электроэнергии и альтернативных видов топлива - в частности, местного торфа и топлива из бытовых отходов.

На сегодня, по словам Чибиса, регион получил возможность сформировать нормативный запас топлива для начала отопительного сезона за счет транша из федерального бюджета. Как он сообщал ранее, сумма транша составила 3 млрд рублей. Однако эти средства покроют лишь около трети дополнительных расходов региона, связанных с ростом цен на мазут.