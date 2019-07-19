Полпред в СЗФО назвал одной из главных угроз энергобезопасности в округе долги в сфере ЖКХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал в числе главных угроз энергобезопасности в регионах СЗФО задолженность в сфере ЖКХ. Об этом он сказал на совещании по вопросам энергобезопасности и молодежной политики, которое провел в Санкт-Петербурге секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Высокий уровень задолженности в сфере ЖКХ негативно влияет на качество подготовки и прохождения отопительного периода, увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций и затрудняет своевременное принятие мер по их ликвидации", - сказал Гуцан на совещании.

В целом, по его словам, "в СЗФО обеспечивают раннее выявление и нейтрализацию угроз энергетической безопасности", но есть ряд факторов, которые вызывают тревогу. В числе "угрозообразующих факторов" он назвал высокую степень износа технологического оборудования в топливно-энергетическом комплексе, нарушение требований промышленной безопасности, значительные сверхнормативные потери электроэнергии и газа в сетях, наличие бесхозных объектов электросетевого и газового хозяйства.

Износ оборудования

Патрушев на совещании отметил, что износ оборудования теплоэлектроцентралей и объектов теплоснабжения в субъектах СЗФО достигает 80%, более 50% электросетевого оборудования и около 44% магистральных трубопроводов работают со сверхнормативным сроком службы.

Как рассказал на совещании врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, эта проблема актуальна для мегаполиса, и она будет решаться на плановой основе.

"Действительно, большой износ трубопроводов, у нас тоже большой процент износа - порядка 60%, и за один-два года эту проблему не решишь, должна быть плановая основа для решения этой проблемы. <...> Мы пошли таким путем: там, где мы не можем привести в порядок трубопроводную систему, мы увеличиваем аварийную службу. В течение зимы мы сократили срок норматива [по ремонту сетей] почти в 1,5 раза. Это переключение систем теплоснабжения, энергоснабжения из других источников, закольцовка и многие другие технические мероприятия", - рассказал Беглов.

Он также сообщил, что городские власти оптимизировали расходы энергоснабжающих организаций, что позволило сократить рост тарифов.

"Мы сделали инвентаризацию энергоснабжающих организаций - "Водоканал", "ГУП ТЭК", ряд других предприятий, монополистов, убрали неэффективные расходы, сделали прозрачными расчеты, начали внедрять энергосберегающие технологии. На сегодняшний день это нам дало возможность с 1 июля не повышать цены на энергоресурсы, а по некоторым позициям сбавить их", - сообщил врио губернатора.

При этом Беглов отметил, что "экономия раскладывается на коммунальные услуги, которые платит население, но это ни в коем случае не из тех средств, которые направлены на развитие этих отраслей".