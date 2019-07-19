Путин согласился рассмотреть предложение властей Тулуна создать в городе производство

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть просьбу властей пострадавшего от паводка Тулуна поддержать город и создать в нем новые рабочие места.

На совещании в Братске городской глава Юрий Карих рассказал, что Тулун - это моногород с особо тяжелой экономической ситуацией, в нем нет никакого производства и многие жители хотят покинуть его. В связи с этим Карих попросил Путин помочь завести в Тулун производство.

"Об этом тоже нужно подумать, согласен", - отреагировал глава государства.