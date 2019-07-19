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Паводок в Иркутской области

Путин согласился рассмотреть предложение властей Тулуна создать в городе производство

Сейчас Тулун - это моногород с особо тяжелой экономической ситуацией. Многие жители хотят покинуть его
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БРАТСК, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть просьбу властей пострадавшего от паводка Тулуна поддержать город и создать в нем новые рабочие места.

На совещании в Братске городской глава Юрий Карих рассказал, что Тулун - это моногород с особо тяжелой экономической ситуацией, в нем нет никакого производства и многие жители хотят покинуть его. В связи с этим Карих попросил Путин помочь завести в Тулун производство.

"Об этом тоже нужно подумать, согласен", - отреагировал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаводок в Иркутской области
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