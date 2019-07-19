Суд закрыл дело по иску властей Петербурга к Пулково после прекращения сбросов в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску комитета по природопользованию города к управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) после того, как ей был прекращен сброс сточных вод в реку Новая, следует из решения Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, где рассматривалось дело.

"Прекратить производство", - говорится в решении суда, полный текст которого пока не опубликован.

Ранее сообщалось, что комитет подал на компанию в суд с требованием запретить ей пользоваться сточным каналом в реку Новую. Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, поскольку аэропорт добровольно прекратил сбрасывать стоки, дело было закрыто.

"В связи с добровольным исполнением оператором аэропорта Пулково заявленных государственными органами требований в полном объеме, производство по соответствующему делу было прекращено судом", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении. В пресс-службе отметили, что комитет также аннулировал разрешение на сброс стоков аэропортом в Новую.

Загрязнение реки Новая

Весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы". Данный иск, по данным арбитража Петербурга, до сих пор находится в стадии рассмотрения, очередное заседание по нему назначено на 4 сентября. Представители компании отмечали, что вина оператора аэропорта пока не доказана, Пулково является не единственным предприятием, которое сбрасывало стоки в Новую, а также отмечали, что воды реки могут нести также продукты разложения свалки.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды, по нему обвинения предъявили бывшему генеральному директору ВВСС Владимиру Якушеву.

15 июля Пулково прекратил сливать стоки в Новую, переключив систему сброса стоков на коммуникации "Водоканал Санкт-Петербурга". В компании ВВСС отмечали, что благодаря этому экологи и заинтересованные ведомства смогут оценить, улучшилась ли экологическая ситуация в реке Новая без стоков аэропорта.