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Правительство расширило число заместителей главы Минэкономразвития

У министра экономического развития будет 14 замов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило министру экономического развития иметь 14 заместителей. Соответствующие изменения в постановление кабмина утвердил 17 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сейчас, согласно информации на официальном сайте Минэкономразвития, у министра 12 заместителей.

"Разрешить Министерству экономического развития РФ иметь 14 заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного заместителя министра - руководителя Федеральной службы по аккредитации, а также до 36 департаментов в структуре центрального аппарата по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации в пятницу.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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