Кабмин одобрил законопроект о передаче Казначейству полномочий по размещению резерва ФСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о передаче Федеральному казначейству РФ полномочий по размещению резерва средств Фонда социального страхования (ФСС) на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1661 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части передачи полномочий по размещению резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Данным законопроектом предлагается закрепить за Казначейством полномочия по размещению средств страхового резерва для повышения эффективности размещения резерва средств ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Законопроект рассмотрен и одобрен 8 июля 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

Предложение Минфина

Ранее Минфин России предложил передать Федеральному казначейству право управлять резервами средств Фонда социального страхования. Минфин рассчитывает с помощью казначейства увеличить доход от временного размещения средств фонда на 60-80%.

Сейчас средства размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях и 100% доходов от размещения зачисляются в его же бюджет. Вышеуказанная функция не свойственна фонду, отмечает Минфин, что в свою очередь приводит к недополучению фондом доходов от размещения средств. Казначейство напротив давно занимается управлением временно свободных средств с использованием различных финансовых инструментов - размещение на депозитах, проведение операций репо и так далее. Минфин предлагает также изменить схему распределения доходов и сделать ее аналогичной распределению доходов от размещения временно свободных средств бюджета - 85% будет распределяться в бюджет фонда, а 15% - в федеральный бюджет.

По предварительной оценке, среднегодовой объем резервов ФСС будет планомерно сокращаться и составит в 2019 году 162,6 млрд рублей, в 2020 году - 162,2 млрд рублей, в 2021 году - 144,8 млрд рублей. По оценке самого ФСС, доход от размещения резерва средств составит: в 2019 году - 5,2 млрд рублей, в 2020 году - 4,3 млрд рублей, в 2021 году - 5,5 млрд рублей.

При среднегодовой доходности от размещения средств казначейством в размере 6-7% годовых доход в 2019-2020 годах может достигнуть 10 млрд рублей ежегодно, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта. Таким образом, ФСС получит до 8,5 млрд рублей, а федеральный бюджет - до 1,5 млрд рублей. В 2021 году, по прогнозам Минфина, доход может составить до 9 млрд рублей. Тогда бюджет фонда получит до 7,65 млрд рублей, а федеральный бюджет - до 1,35 млрд рублей.