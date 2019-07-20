Кабмин одобрил поправки о предоставлении государственных экспортных кредитов за счет ФНБ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки, которыми предусматривается создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект поправок правительства РФ к проекту федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований..." с учетом необходимости проработки вопроса об исключении из законопроекта положений, касающихся отзыва государственной (муниципальной) гарантии в случае нецелевого использования обеспечиваемого ею кредита, и направить их в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в тексте решения.

Законопроектом предлагается закрепить в бюджетном законодательстве подходы к определению долговой устойчивости публично-правовых образований, уточнить порядок исполнения государственных и муниципальных заимствований, предоставления государственных и муниципальных гарантий, государственных финансовых и государственных экспортных кредитов.

В частности, этими поправками к законопроекту предусматривается создание правовых оснований для предоставления государственных экспортных кредитов за счет средств ФНБ после достижения ликвидной частью фонда 7% ВВП. В целях снижения валютных рисков предлагается установить возможность привлечения субъектами РФ кредитов от иностранных банков в российской валюте.

Кроме того, правительство поручило Минфину РФ при участии Банка России дополнительно проработать вопросы выдачи и отзыва государственных (муниципальных) гарантий. О результатах работы необходимо будет доложить до 1 сентября 2019 года председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

Проект поправок к законопроекту рассмотрен и одобрен 15 июля 2019 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.