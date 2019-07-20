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British Airways приостановила на неделю полеты в Каир для оценки безопасности

Это сделано "в качестве меры предосторожности для оценки безопасности", отметили в компании

ТАСС, 20 июля. Ведущая британская авиакомпания British Airways объявила о приостановке рейсов в столицу Египта, Каир. Об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном в субботу на официальном сайте компании.

В документе отмечается, что полеты приостанавливаются с субботы на семь дней "в качестве меры предосторожности для оценки безопасности".

Авиакомпания, говорится в заявлении, "на постоянной основе пересматривает меры безопасности во всех аэропортах", куда направляются самолеты British Airways. Полеты в Каир отменены сроком на неделю по той же причине для дальнейшей оценки мер безопасности в международном аэропорту египетской столицы.

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