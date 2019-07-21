Продажи магазинов duty free в аэропорту Хайкоу за две недели июля выросли на 37%

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июля. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в международном аэропорту Мэйлань города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай) за первые две недели июля выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (абсолютное значение не приводится). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, рост продаж, с одной стороны, обусловлен летним периодом и увеличившимся числом отдыхающих. С другой - системой скидок и бонусов, предоставляемых самим магазином. Так, например, в июле для студентов и преподавателей действует специальное предложение: при предъявлении удостоверения покупатели получают в подарок фирменный косметический набор.

Газета отмечает, что росту объемов продаж в том числе способствовало недавнее увеличение максимальной суммы покупок в магазинах duty free Хайнаня - до 30 тыс. юаней (около $4,36 тыс.) в год без ограничения количества товаров.

Власти Китая к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". В 2011 году там была запущена пилотная программа развития сети магазинов duty free.

В первой половине 2019 года выручка магазинов беспошлинной торговли на Хайнане выросла на 26,5% - до 6,6 млрд юаней (около $960,7 млн). С 2012 по 2018 год среднегодовые темпы роста этого показателя в южной китайской провинции составили 28%, в то время как в среднем по Китаю он не превысили 11%. По итогам 2018 года объемы продаж в магазинах duty free на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет 26% от общенациональной выручки.

В 2018 году Хайнань посетили более 76 млн китайских и иностранных туристов.