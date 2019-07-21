СМИ: министр нефти Ирана заявил, что инциденты с танкерами не повлияли на нефтяной экспорт

ТАСС, 21 июля. Недавние инциденты с нефтяными судами не повлияли на экспорт нефти из Ирана. Об этом, как информировало агентство Shana, заявил журналистам в воскресенье иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

В пятницу агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций.