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СМИ: министр нефти Ирана заявил, что инциденты с танкерами не повлияли на нефтяной экспорт

В Ормузском проливе был задержан шедший под британским флагом Stena Impero, в Гибралтаре - шедший под флагом Панамы Grace 1

ТАСС, 21 июля. Недавние инциденты с нефтяными судами не повлияли на экспорт нефти из Ирана. Об этом, как информировало агентство Shana, заявил журналистам в воскресенье иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.

В пятницу агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций.

Теги
ПанамаИранВеликобританияЗадержание иранского танкера в ГибралтареЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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