Медведчук считает, что экономика Украины не будет конкурентоспособной еще 15 лет

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук спрогнозировал отсутствие конкурентоспособности экономики Украины в ближайшие 10-15 лет, связав это с нынешним Соглашением об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом.

"Мы подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику. Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10-15 лет", - написал он в Twitter в воскресенье.

С 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.