Орешкин считает скрытую безработицу серьезной структурной проблемой

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Скрытая безработица, при которой есть большое количество рабочих мест низкого качества - это серьезная проблема для РФ. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью "Эхо Москвы".

"Уровень безработицы у нас рекордно низкий, то есть у нас ситуация лучше, чем за последние 10-20 лет. Но есть и скрытая безработица - те рабочие места, которые низкого качества. Большое количество рабочих мест, которые низкого качества. Это серьезная структурная проблема, с который нужно работать", - сказал министр.

Вторая проблема, по его словам, носит региональный характер. "У нас есть часть регионов с высокой безработицей, Например, Тыва, там безработица 14%, там тоже очень серьезные структурные проблемы", - пояснил Орешкин.