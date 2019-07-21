Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экономика любой страны не может быть на 100% частной, есть сферы где участие государства необходимо, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Экономика, где государство никоим образом не участвует - уже несколько сот лет этим идеям, они доказали свою неэффективность. Есть зоны, где рыночная экономика не справляется, где есть провалы и где нужно влияние государства", - сказал Орешкин в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Образование не может быть на 100% частным, здравоохранение не может быть на 100% частным, строительство инфраструктурных объектов, которые имеют большой социально-экономический эффект, не может быть на 100% частным. Поэтому роль государства во всех экономиках мира присутствует", - отметил министр.

По мнению Орешкина, в эффективной экономике должен быть "правильный баланс" между государством и рыночной составляющей.