Хайнань за первое полугодие посетили 38 млн туристов, доходы отрасли превысили $7 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июля. /ТАСС/. Доходы от туризма южной китайской островной провинции Хайнань за первые шесть месяцев 2019 года составили 49,1 млрд юаней (около $7,14 млрд), что на 9,1% превысило показатель за аналогичный период 2018 года. Такие данные местных властей приводит агентство "Синьхуа".

За указанный период провинцию, славящуюся своей живописной природой и развитой инфраструктурой курортных городов, посетили 38,6 млн туристов. Этот показатель увеличился на 6% в годовом исчислении.

В провинции Хайнань в настоящее время идет реализация 33 туристических, рекреационных и спортивных проектов в целях развития индустрии туризма на острове. Общие инвестиции по ним оцениваются примерно в 26,6 млрд юаней ($3,9 млрд). Активно в последние годы развиваются туристические проекты в сельских районах Хайнаня, неизменной популярностью пользуются магазины беспошлинной торговли на острове, в которых наблюдается стабильный рост продаж.

Власти региона надеются, что развитию туризма в провинции будет способствовать также программа по созданию благоприятных условий для захода в местные порты иностранных круизных лайнеров и разработка новых маршрутов для посещающих Хайнань гостей.

Власти КНР к 2025 году поставили задачу превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко называют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с белоснежными пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают отдыхающих со всего мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов.