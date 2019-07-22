Счетная палата выявила нарушения в работе Судебного департамента при Верховном суде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ, проверив использование бюджетных средств управлениями Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2016-2018 годах, а также текущем периоде 2019 года, выявила нарушений на 134,4 млн рублей, сообщает контрольное ведомство.

Как отмечается в сообщении, проверка коснулась использования бюджетных средств на выплату процессуальных издержек управлениями Судебного департамента в Башкирии, Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

"Аудитор указала на низкую исполнительскую дисциплину работников управлений Судебного департамента и отсутствие контроля за документами на оплату процессуальных издержек. Всего Счетная палата выявила нарушений на 134,4 млн рублей", - говорится в сообщении контрольного органа.

По данным ведомства, с 2016 года Судебный департамент не соблюдал установленный правительством порядок возмещения процессуальных издержек. "Например, он перечислял причитающиеся адвокатам средства на их личные счета, а не на текущие счета адвокатских образований; превышал установленные сроки оплаты. В некоторых случаях задержка составляла 51 день по адвокатам и 177 дней по переводчикам. Всего за 2016-2018 годы несвоевременно оплату получили 1254 адвоката, 60 переводчиков и 5 экспертов на общую сумму в 102,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Счетная палата предлагает повысить прозрачность расходов бюджета на оплату процессуальных издержек. "Для этого нужно обязать суды размещать в интернете акты на оплату расходов на возмещение судебных издержек за счет средств федерального бюджета. Сейчас многие вовсе не придают огласке эти документы либо публикуют неполную информацию. Хотя законодательного запрета или ограничения на публикацию указанных актов в интернете нет", - сообщает контрольное ведомство.