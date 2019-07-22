"Ъ": правительство может дать аэропорту Пулково статус открытого неба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ может предоставить аэропорту Пулково статус открытого неба, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Согласно публикации, власти города и акционеры управляющей компании аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) обратились с такой просьбой к президенту России Владимиру Путину.

Источники "Ъ" сообщают, что президент поставил на письме положительную резолюцию и перенаправил его министру транспорта Евгению Дитриху.

Такой статус представители аэропорта пытаются получить уже несколько лет.

Режим свободного неба дает право иностранным авиакомпаниям при полете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в РФ для перевозки в третью страну. В ВВСС уточнили изданию, что в случае Пулково речь идет о снятии ограничений по пятой и седьмой свободе воздуха. В первом случае аэропорт намерен развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Европа - Азия и Азия - Северная Америка. Седьмая степень дает право авиаперевозчикам перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без посадки в стране регистрации перевозчика.

В публикации отмечается, что российские перевозчики уже высказались против нового режима для аэропорта.

