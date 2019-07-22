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Движение поездов по Северной железной дороге ограничат до 26 июля после ЧП в Коми

РЖД с 23 июля закрывают продажи проездных документов по всему маршруту следования поездов на нескольких направлениях
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© Иван Шаповалов/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Продажи билетов на ряд пассажирских поездов, курсирующих на Северной железной дороге, после схода вагонов на станции "Керки" в Коми ограничат до 26 июля. Об этом говорится в сообщении "Российских железных дорог".

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С 23 по 26 июля 2019 года закрываются продажи проездных документов по всему маршруту следования поездов №041 Воркута - Москва, №375 Воркута - Москва, №77 Воркута - Санкт-Петербург, №267 Сосногорск - Новороссийск, №287 Воркута - Белгород, №309 Воркута - Адлер, №89 Воркута - Нижний Новгород, №257 Сосногорск - Адлер, №311 Воркута - Новороссийск, №21 Лабытнанги - Москва, №209 Лабытнанги - Москва.

Сход 23 вагонов с углем произошел 22 июля на железнодорожной станции Керки из-за размыва пути. В аварию попал грузовой поезд Воркута - Череповец в составе 54 вагонов, повреждены железнодорожные пути, проезда нет. В результате инцидента никто не пострадал.

РЖД ранее сообщали, что во время восстановительных работ ряд пассажирских поездов будет следовать только до станции Сосногорск, а далее по маршруту следования продажи также будут закрыты.

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