Депутаты "Справедливой России" предложили переподчинить Росстат напрямую президенту

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о переподчинении Росстата напрямую президенту РФ. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

"С весны 2017 года Росстат находится в ведении Минэкономразвития РФ. Мы с коллегами по фракции не раз говорили о том, что в таком статусе заложен конфликт интересов. Вряд ли подчиненная служба может свободно оценивать плоды работы руководящего министерства. Мы предлагали переподчинить Росстат в целом правительству РФ. Но боюсь, что и в этом случае влияние финансово-экономического блока кабмина может сказаться на объективности статистики", - отмечает Миронов.

"В итоге мы пришли к выводу, что необходим принципиально иной подход к вопросу. Нужно полностью вывести Росстат из сферы влияния правительства и закрепить подведомственность службы за президентом страны. Что мы и предлагаем сделать нашим новым законопроектом", - указывает парламентарий.

Миронов напоминает, что за последние месяцы Росстат пересмотрел многие социально-экономические показатели предыдущих лет, например, согласно новым данным, улучшилась динамика экономического роста и реальных доходов граждан.

"Богаче от этого люди не стали, и доверия к официальной статистике у них все меньше. Статистика, конечно, гибкая наука, но она все-таки должна отражать реальность, а не подменять ее <...> Система государственного управления во многом ориентируется именно на оценки Росстата. Поэтому они должны быть максимально достоверными. Тогда, возможно, и чиновники станут более сдержанными в проведении непопулярных реформ. Реализация нашего законопроекта повысит эффективность и прозрачность работы Росстата, сделает Федеральную службу государственной статистики независимой от заинтересованных органов исполнительной власти", - заключает Миронов.