ВЭБ.РФ назвал незаконным аукцион по продаже акций дочернего банка на Украине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" считает незаконным аукцион по продаже акций дочернего Проминвестбанка на Украине. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Ранее стало известно, что 99,7726% акций Проминвестбанка выставлены на торги АО "Фондовая биржа ПФТС". Аукцион назначен на 28 августа 2019 года.

"ВЭБ считает незаконными действия Украины по экспроприации и реализации на аукционе акций дочернего Проминвестбанка (ПИБ). Действия Украины обжалуются в судах Украины разных инстанций и международном арбитраже", - говорится в сообщении.

Как отметил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении ВЭБ, госкорпорация рекомендует не участвовать перспективным приобретателям акций ПИБ "в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ". При этом Краснов советует обратиться напрямую в ВЭБ с предложениями по покупке акций. "ВЭБ последовательно обжалует все противоправные действия пристава и будет добиваться защиты своего имущества как в судах Украины, так и на международном уровне. Если аукцион все-таки состоится, это станет очередным свидетельством слабости правовой системы Украины, способной пренебречь базовыми гарантиями прав собственности в угоду сиюминутным интересам отдельных олигархических структур", - добавил Краснов.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом. Ранее российский государственный банк ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, который касается работы его украинской "дочки" - Проминвестбанка. Точная сумма иска будет устанавливаться оценщиками.

В новость были внесены изменения (16:18 мск) - добавлены подробности.