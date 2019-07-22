Медведев пообещал дать поручения об усилении контроля за ветеринарной ситуацией в России

СЕЛО ЛИНЕЦ /Курская область/, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал дать кабмину поручения об усилении контроля за ветеринарно-эпизоотической ситуацией в РФ.

"Дополнительные указания я, естественно, дам. Это ключевая вещь, мы должны этим обязательно заниматься. Дополнительную координацию постараюсь обеспечить", - сказал он на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции. Таким образом премьер ответил на просьбу генерального директора ГК "Агропромкомплектация" Сергея Новикова дать поручение об усилении ветеринарного контроля в стране. По словам Новикова, Россия добилась значительных успехов в производстве свинины и птицы, но рискует "достаточно быстро растерять весь этот успех в случае неконтролируемого ухудшения ветеринарно-эпизоотической ситуации в стране".

Он добавил, что Минсельхоз и Россельхознадзор проводят большую работу в этом направлении, но не все зависит от них, и их усилий явно недостаточно. Главное, что мешает решению этого вопроса, это "высокий уровень разобщенности различных ведомств в понимании огромной опасности для российской экономики в случае выхода ветеринарно-эпизоотической ситуации из-под контроля", указал глава компании, подчеркнув, что "об экспорте тогда говорить будет достаточно сложно".

"Можем ли попросить Вас дать дополнительное указание всем ведомствам, чтобы максимально быстро и результативно консолидировать усилия во всем комплексе вопросов, связанных с ветеринарной безопасностью страны", - обратился бизнесмен к главе правительства.