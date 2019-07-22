Облачная аналитическая платформа mCloud впервые внедрена на нефтегазовых объектах в Канаде

ТАСС, 22 июля. Американская Universal mCloud сообщила об успешном запуске аналитической платформы AssetCare для клиентов нефтегазовой отрасли в Канаде, сообщается на сайте компании.

Решения mCloud основаны на работе IoT-датчиков, передающих информацию с подключенных устройств в облачные сервисы, где данные анализируются алгоритмами на основе машинного обучения. Для клиентов нефтегазовой отрасли решение было внедрено впервые.

С помощью платформы AssetCare проводить диагностику ключевых показателей нефтегазовых объектов можно будет более часто и полностью дистанционно. Таким образом операторы смогут предупреждать потенциальные проблемы и управлять процессами на этапах разведки, добычи и транспортировки нефти и газа без необходимости физического присутствия.

На данный момент платформа внедрена на шести нефтегазовых объектах в провинции Альберта - по мере расширения своей деятельности компания планирует довести этот показатель до 700 объектов в Канаде и 14 тыс. на глобальном уровне.