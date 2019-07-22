Bloomberg: Microsoft выплатит властям США более $16 млн в рамках расследования о коррупции

ТАСС, 22 июля. Американская компания Microsoft согласилась выплатить федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США более $16 млн в обмен на снятие всех претензий властей в рамках расследования на предмет финансовых злоупотреблений. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Речь идет об инициированном властями США разбирательстве на предмет злоупотреблений при перепродаже товаров Microsoft в Венгрии. Регулятора интересовали сделки Microsoft с посредническими организациями в этой европейской стране в период с 2013 по 2015 годы.

Как сообщала ранее газета The Wall Street Journal, американский гигант продавал свои товары со значительной скидкой частным компаниям, которые в свою очередь перепродавали их государственным структурам Венгрии, но по расценкам, близким к реальным. Дополнительный доход, как подозревал регулятор, использовался для подкупа венгерских чиновников.

Как отмечает Bloomberg, Microsoft достигла внесудебного соглашения с властями США, в рамках которого компания выплатит им указанную сумму. Речь идет об изъятии незаконно полученной прибыли ($13,8 млн) плюс около $2,8 млн в качестве процентов. Согласно достигнутому соглашению, Microsoft официально не будет ни признавать свою вину, ни отрицать ее.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Ее оборот за прошлый год составил свыше $125 млрд.