Протяженность капитального покрытия трассы "Колыма" вырастет на более чем 220 км

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Протяженность участков трассы Р-504 "Колыма" вырастет на более чем 220 км к 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Федерального дорожного агентства по итогам совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры Магаданской области.

Вице-премьер РФ Максим Акимов отметил, что наиболее проблемным вопросом в субъекте является состояние дорог - речь шла как о региональных дорогах, так и о развитии трассы Р-504 "Колыма".

"Он отметил, что в период до 2022 года протяженность участков автодороги "Колыма" с капитальным типом покрытия увеличится на 223,9 км, из них 81,2 км - в Магаданской области и 142,6 км - в Республике Саха (Якутия). Еще на 150 км автодороги Р-504 выполнят ремонт, также в нормативное состояние приведут 7327 погонных метров мостовых сооружений", - говорится в сообщении.

Среди объектов, где предполагается расширение проезжей части: участки строительства и реконструкции в районе перевала Заячья петля (км 662 - км 692), реки Нера (км 1121 - км 1142) в Якутии, а также отрезок км 1821 - км 1831 в Магаданской области. Впоследствии к ним добавятся следующие объекты: участок реконструкции в районе реки Дебин км 1510 - км 1536 и мост через реку Оротукан на 1634-м км трассы Р-504. Работы на указанных объектах будут завершены до 2024 года.

В пресс-службе добавили, что в ходе совещания участники обсудили и реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Магаданской области. "В этом году в его рамках приведут в нормативное состояние 28 объектов общей протяженностью более 9 км. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 214,3 млн рублей", - уточнили в Федеральном дорожном агентстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.