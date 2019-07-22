Бастрыкин обсудил с замгенсека ООН практику возврата похищенных активов из-за рубежа

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи в отделении ООН в Австрии с заместителем генсекретаря организации, исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым вопросы возврата из-за рубежа похищенных коррупционерами активов, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"В беседе с заместителем генерального секретаря ООН глава ведомства отметил приоритетность такого направления международного сотрудничества СК России, как взаимодействие с международными организациями, в частности, с ООН, в рамках Конвенции ООН против коррупции, устанавливающей высокую планку в сфере возврата похищенных активов, являясь первым глобальным антикоррупционным инструментом с отдельной главой об их возврате. Александр Бастрыкин подчеркнул необходимость международного сотрудничества для успешного возврата активов, похищенных в результате коррупции", - сообщили в СК.

Бастрыкин отметил, что возврат похищенных активов из-за рубежа является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Также он поручил подчиненным создать экспертную группу по борьбе с коррупцией для подготовки доклада к предстоящей встрече рабочей группы УНП ООН. "Участники дискуссии обсудили практики возврата похищенных активов и борьбы с коррупцией, а также вопросы обмена информацией об арестованном и конфискованном имуществе путем направления компетентным органам иностранных государств запросов о правовой помощи", - сообщили в пресс-службе.

Участники встречи также подчеркнули необходимость использования инноваций и современных технологий для возврата активов.