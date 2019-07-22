В Ростуризме считают, что электронные визы привлекут в Петербург новые категории туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Введение электронных виз позволит привлечь в Санкт-Петербург самую платежеспособную категорию иностранных туристов - людей среднего возраста, сообщил ТАСС замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому режим электронной визы распространяется на территорию Петербурга и Ленинградской области. Ранее врио губернатора города Александр Беглов обратился к главе государства с просьбой ввести этот режим с 1 октября. По его словам, за счет ввода электронных виз Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год.

"Это очень важный качественный рывок, потому что экономику туризма формирует средний класс. Сегодняшний - или уже вчерашний - туристский продукт Санкт-Петербурга очень во многом - если мы говорим об иностранных туристах - базировался на людях третьего возраста [пожилые люди]: например, это большая часть пассажиров круизных судов, которые тоже приезжали на 72 часа без виз. Люди, которые хотят, выйдя на пенсию, увидеть лучшие места - это очень хорошие туристы, и Петербург, безусловно, относится к этим лучшим местам. За ними должны приехать их дети - тот самый средний класс, который формирует экономику туризма, потому что, конечно, они тратят больше денег. В этом есть серьезная экономическая составляющая для города", - считает Корнеев.

Также, по мнению Корнеева, электронная виза позволяет формировать всесезонный туристский продукт. "Если летом, в белые ночи, где-то есть пик, то теперь есть огромное количество точек роста в течение года: событийные мероприятия, выставки, праздники, в зимний период - Масленица, Рождество православное, русская зима в Санкт-Петербурге. Количество продуктов может увеличиваться невероятно", - добавил замруководителя Ростуризма.

Корнеев считает, что с введением электронной визы инвесторы получат сигнал о том, турпоток будет расти, а это послужит стимулом для развития необходимой инфраструктуры. "Вырастает сезонность и вырастает возможность долгосрочного планирования, а это хорошо для инвесторов, для строительства отелей, появления новых праздников, событий, туристских программ и туристской инфраструктуры", - отметил он.