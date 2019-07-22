Перевозки по "единому" билету в Абхазию возобновятся с 24 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. "Единая транспортная дирекция" (ЕТД) с 24 июля 2019 года возобновляет перевозки по "единому" билету в Республику Абхазия и в обратном направлении, говорится в пресс-релизе Минтранса РФ.

"Единый" билет - мультимодальный вид перевозки с использованием нескольких видов транспорта: воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного.

"С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии - Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - говорится в пресс-релизе министерства. При этом продажи "единых" билетов в Абхазию открываются с 23 июля.

Оформить "единый" билет можно на сайте ОАО "РЖД" и авиакассах. "В летнем расписании предусмотрено восемь отправлений, в том числе в ночное время", - уточнили в министерстве. Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

Поездки в Абхазию по "единому" билету осуществляются уже третий курортный сезон, также отметили в Минтрансе РФ.

Как сообщалось ранее, ЕТД с 30 апреля 2019 года возобновила перевозки по "единому" билету в Крым и обратно. Перевозки будут осуществляться до 30 сентября в семь городов полуострова: Евпаторию, Керчь, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосию и Ялту.