В Чувашии с начала года более 180 семей оформили льготную ипотеку под 6% годовых

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июля. /ТАСС/. Более 180 семей в Чувашии оформили льготную ипотеку под 6% годовых за первые шесть месяцев 2019 года, что почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации республики.

"По данным кредитных организаций, в первом полугодии 2019 года участниками программы льготной ипотеки под 6% в Чувашской Республике уже стали 185 семей, которые привлекли по льготной ставке 302,5 млн рублей кредитных средств", - сообщили в пресс-службе, отметив, что за первое полугодие 2018 года в программе приняли участие около 40 семей.

В пресс-службе добавили, что, по предварительной оценке, в 2019 году льготной ипотекой воспользуются 450 семей, в 2020 году - 950 семей, в 2021 году - 1450 семей. "По итогам 2018 года данной поддержкой воспользовались 179 семей республики, которые по льготной ставке привлекли 285,4 млн рублей кредитных средств", - сообщили в администрации.

По словам руководителя Минстроя Чувашии Алексея Грищенко, условия предоставления льготных кредитов для многодетных семей улучшены. "Если в прошлом году срок действия льготного периода составлял от трех до пяти лет, то с 28 марта 2019 года льготный период распространен на весь срок кредитования. Также отмечается дополнительное снижение процентных ставок по ипотеке со стороны самих кредитных организаций до 5% годовых", - приводит его слова пресс-служба администрации.

Программа предоставления субсидий на льготную ипотеку под 6% годовых реализуется с 2018 года. Это предложение доступно до 1 марта 2023 года семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй ребенок и (или) последующие дети.