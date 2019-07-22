Правительство предложило послабления при репатриации выручки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Об этом говорится в понедельник в сообщении на официальном сайте кабмина.

Законопроект направлен на смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности. Поправками предусматривается, в частности, дополнение законопроекта нормой о возможности освобождения резидента от административной ответственности на 30-дневный период со дня истечения срока, установленного внешнеторговым контрактом, дифференциация размеров штрафов в случае нерепатриации денежных средств в российской и иностранной валюте.

Цель законопроекта - смягчить административную нагрузку на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности.

Кроме того, законопроектом предлагается установить ответственность за невыполнение требования о получении от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной или российской валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров займа, для физических лиц - резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Поправками также предлагается установить ответственность в отношении резидентов, включенных в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, утвержденным правительством по согласованию с Банком России. За нерепатриацию средств по экспортным контрактам предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа от 3 до 5% денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, а за невозврат средств за неввезенные товары, работы, услуги - штраф от 3 до 5% денежных средств, не возвращенных в Россию.

Проект поправок рассмотрен и одобрен на заседании правительства 18 июля 2019 года. Поправки к законопроекту подготовлены Минфином.