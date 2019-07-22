Медведев назначил Виктора Гулина заместителем руководителя Ространснадзора

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Виктора Гулина заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Назначить Гулина Виктора Борисовича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта", - говорится в документе.

Как сообщается на сайте Минтранса РФ, ранее Гулин занимал должность заместителя директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта.