Власти Петербурга включат в подряды требование о гарантийном сроке службы дорог до 12 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют включить требование о гарантийном сроке службы дорог до 12 лет в условия конкурсов на подряды по их ремонту, что позволит городским магистралям соответствовать к 2024 году нормативу, заложенному в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам посещения врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым предприятия "Армалит".

В настоящее время подрядные организации в Петербурге должны обслуживать дорогу по гарантийному ремонту от трех до четырех лет.

"Подрядным организациям, претендующим на ремонт городских магистралей, предложили увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет. По словам Александра Беглова, город намерен включить такую "опцию" в условия конкурса на получение подряда. Это позволит выполнить поставленную задачу - до 2024 года привести в нормативное состояние более 85% городских дорог", - говорится в сообщении.

Ранее Беглов выделил четыре стратегических приоритета развития города на ближайшие годы, которые позволят Петербургу преодолеть отставание в ряде сфер городского хозяйства и занять лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни, - город должен стать комфортным, социальным, "умным" и открытым. В частности, комфортность включает удобную и безопасную городскую среду, новые общественные пространства, хорошие дороги и новый транспорт.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд руб., при этом из федерального бюджета будет направлено 440,9 млрд руб.