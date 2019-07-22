Трамп поддержал просьбу технологических компаний о лицензиях для торговли с Huawei

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился в понедельник с руководителями семи крупнейших технологических компаний страны. Как сообщила пресс-служба Белого дома, американский лидер поддержал их просьбу к Министерству торговли о своевременном принятии решений по выдаче лицензий, которые позволят американским поставщикам продолжать продавать свою продукцию китайской корпорации Huawei.

"Руководители компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei [в интересах] национальной безопасности. Они запросили своевременные решения о лицензировании от Министерства торговли, и президент согласился", - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали руководители Micron Technology, Western Digital, Qualcomm, Google, Cisco, Intel и Broadco.

Несколько недель назад власти заявили, что готовы разрешить американским поставщикам продавать технологии при условии отсутствия угроз для национальной безопасности, однако добавили, что не исключают Huawei из черного списка и подобное разрешение будет носить временный характер. По данным агентства Reuters, фирмы США, занимающиеся продажей полупроводников, выступили за разрешение поставлять китайской корпорации и ее дочерним компаниям по всему миру новое оборудование американского производства.