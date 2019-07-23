Reuters: исследовательское подразделение Huawei в США сокращает 70% сотрудников

ТАСС, 23 июля. Китайская корпорации Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников, работающих в ее исследовательском подразделении, расположенном на территории США, - компании Futurewei Technologies. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По имеющейся информации, в исследовательских структурах Huawei в Соединенных Штатах будут освобождены от занимаемых должностей более 600 из 850 сотрудников. Сокращения, согласно распространенному в Huawei распоряжению, начались с понедельника. Отмечается, что на такой шаг компания была вынуждена пойти "из-за сворачивания деловых операций, вызванного действиями правительства США". Офисы Futurewei Technologies находятся в Кремниевой долине в штате Калифорния, городах Сиэтл, Чикаго и Даллас.

Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных за рубежом. Это привело к усилению международного давления на компанию.

В конце июня по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп заявил, что ослабит давление и позволит Huawei приобретать высокотехнологичную американскую продукцию. Он отметил, что в ходе консультаций с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности. Впоследствии в Белом доме пояснили, что решение о снятии санкций с корпорации касается не всех поставок и "не может считаться безоговорочной амнистией".

Huawei была основана в 1987 году. Помимо телекоммуникационного оборудования, она производит широкий перечень электронных устройств и смартфоны. Продукты и услуги компании доступны более чем в 170 странах.