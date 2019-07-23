В Роскачестве считают маркировку продукции крайней мерой борьбы с контрафактом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Роскачество считает инструмент маркировки продукции эффективным, но дорогостоящим, и предлагает применять его в том случае, когда других возможностей борьбы с контрафактом уже не остается. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС и порталу "Будущее России. Национальные проекты " глава "Роскачества" Максим Протасов.

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

В рамках эксперимента используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.

"Этот инструментарий очень эффективен в том случае, когда такие болезни, как контрафакт и налоговые схемы, вылечить по-другому невозможно", - говорит Протасов, приводя в пример существовавшую ранее проблему с ввозом на территорию РФ контрафактных меховых изделий.

"Теперь такие каналы сбыта в этой отрасли практически закрыты, исключение составляют уж совсем маргинальные продавцы. Существуют и другие категории, в которых тоже имеет смысл применить такую систему прослеживаемости. Подход всегда должен быть системным: глубокий анализ товарной категории, по итогам которого становится очевидным: проблема есть и никак по-другому ее не решить. И только тогда применять маркировочную механику - недешевый, но эффективный метод", - считает он.